Пожар, вспыхнувший в 25-этажке в Дзержинске, удалось потушить

Пожар в 25-этажном доме в Дзержинске удалось потушить. В тушении были задействованы 48 человек и 12 единиц техники, а также был подан один ствол «РСК-50». Об этом сообщили в администрации Дзержинска.

- У жилого дома развернут оперативный штаб, дежурят скорые, полиция, кинологи с собаками, - сообщают в ведомстве. - На место прибыл глава Дзержинска Иван Носков.

Известно, что через час пожарные закончат работу по проливке места возгорания, лишь затем они позволят жильцам до 16-этажа вернуться в свои квартиры. При необходимости для размещения эвакуированных жильцов подготовлен детский лагерь «Город спорта».

Сейчас жильцы вспыхнувшего дома согреваются в четырех автобусах, предоставленных в ходе происшествия. Кроме того, люди обеспечены питанием.

Напомним, что пожару был присвоен второй ранг опасности, а из здания было эвакуировано 115 человек, включая 25 детей. Местные жители уже успели рассказать о том, как был организован процесс эвакуации.

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