В 25-этажном здании в Дзержинске произошел пожар

По сообщению ГУ МЧС России по Нижегородской области стало известно, что сегодня, 7 декабря, в 19:30 произошло возгорание на улице Циолковского в городе Дзержинск. В многоэтажном жилом доме загорелась квартира на 16 этаже.

- Площадь пожара уточняется, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводится эвакуация жителей горящего дома.

Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной пожара, а спасатели призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, ранее мы сообщали о чудовищном происшествии в городе Семёнов Нижегородской области, где в результате пожара погибла семья, включая семилетнего ребёнка. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!