В 25-этажном здании в Дзержинске произошел пожар

По сообщению ГУ МЧС России по Нижегородской области стало известно, что сегодня, 7 декабря, в 19:30 произошло возгорание на улице Циолковского в городе Дзержинск. В многоэтажном жилом доме загорелась квартира на 16 этаже.
- Площадь пожара уточняется, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В настоящее время проводится эвакуация жителей горящего дома.
Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной пожара, а спасатели призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, ранее мы сообщали о чудовищном происшествии в городе Семёнов Нижегородской области, где в результате пожара погибла семья, включая семилетнего ребёнка. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.
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