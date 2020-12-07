Аварийный участок водопровода отремонтирован на улице Невской в Нижнем Новгороде

Аварийный участок водопровода у дома №23 по улице Невской и до колодца у дома №3 по улице Горной отремонтирован. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Завершился ремонт аварийного участка водопровода на улице Невской в Нижнем Новгороде. Ранее там были обнаружены протечки. Об этом сообщает администрация Приокского района Нижнего Новгорода.

Рабочие заменили 155 метров водопровода бестраншейным способом. Ремонт проводился на участке у дома №23 по улице Невской и до колодца у дома №3 по улице Горной. Финансирование на эти цели поступало из резервного фонда города, так как водопровод является муниципальным.

- Специалисты ликвидировали утечку достаточно оперативно, а, главное, в ходе ремонта жилые дома не были отключены от водоснабжения. Временные ограничения коснулись только здания отдела полиции №6, - поделился глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Сейчас водоснабжение на улице Невской полностью восстановлено. Кроме того, решается вопрос о передаче водопроводной линии АО «Нижегородский водоканал» для обслуживания.

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