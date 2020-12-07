Нижегородские пловцы завоевали 5 медалей на первенстве России среди юниоров

В соревнованиях приняли участие 693 спортсмена со всей России Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы завоевали две золотые и три бронзовые медали на первенстве России по плаванию среди юниоров. Нашу сборную представляли 14 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно полученной информации, в соревновании приняли участие спортсмены из 65 регионов страны, а само мероприятие проходило во Дворце водных видов спорта в Саранске. Ребята состязались в период с 1 по 5 декабря.

Отметим, что состязания должны были состояться ещё весной этого года, но из-за пандемии мероприятие было перенесено на декабрь.

- Эти соревнования являются квалификационными для формирования сборных. Подводя итог выступлениям, считаю, что у нижегородской сборной эти медали ожидаемы, – подчеркнул президент федерации плавания Нижегородской области Павел Никитин.

Так, на первенстве отличилась нижегородка Елена Богомолова, которая заняла первое место на дистанциях 50 метров и 100 метров брассом. Спортсменка также получила «бронзу» на дистанции 200 метров брассом.

Бронзовую медаль нижегородской команде принес Артем Шаров. Он взял третье место на дистанции 50 метров брассом. Кроме того, на дистанции 200 метров (комплекс) «бронзу» взял Иван Баленков.

Теперь нижегородской сборной предстоит выступить на чемпионате России по плаванию на короткой воде и Международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова».

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