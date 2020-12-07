8 первичных сосудистых центров в Нижегородской области дооснастят в 2020 году

В регионе дооснастят восемь первичных сосудистых центров. Дополнительное оборудование поступит в учреждения по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кардиологическое направление в нижегородской медицине продолжает развиваться за счёт закупки нового современного оборудования. Так, изначально в 2020 году планировалось оснастить только пять первичных сердечно-сосудистых центров, но сейчас эта цифра выросла до восьми. Это стало возможным благодаря экономии средств на торгах.

Дооснащение пройдет в двух больницах областного центра и шести учреждениях в районах.

- Кроме того, в Нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больнице, которая работает на весь регион, появится экспертный центр помощи больным с хронической сердечной недостаточностью. Это очень важный элемент системы, который позволяет не допускать обострений у таких пациентов, - подчеркнул глава региона.

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