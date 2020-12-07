Евгений Люлин прокомментировал переизбрание Ивана Носкова на должность главы Дзержинска

Сегодня в Дзержинске состоялось заседание городской Думы по выборам главы муниципалитета. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал решение депутатов о переизбрании Ивана Носкова на должность главы администрации города.

- Считаю выбор депутатов городской Думы Дзержинска абсолютно верным и логичным. Во главе города остается волевой профессиональный управленец, способный эффективно решать задачи развития второго по численности населения города Нижегородской области. За два года работы усилиями городской администрации были созданы условия для начала перехода от бюджета строгой экономии к бюджету развития. Были выстроены конструктивные отношения с областным правительством, с федеральными министерствами. Город активно участвует в различных программах и национальных проектах, и делает это результативно, - подчеркнул Евгений Люлин.

-Мы помним, что по итогам 2019-го Дзержинск занял 1-е место в рейтинге Нижегородской области по развитию предпринимательства и поддержке инвестиций. Желаю администрации города продолжать работать в этом направлении. Дзержинск становится современным, «цифровым». В числе других 15-ти городов страны здесь реализуется проект «Умный город». Преображаются городские общественные пространства, постепенно ведется работа по расселению граждан из аварийного жилья. Шаг за шагом Дзержинск меняется к лучшему. Тем не менее, предстоит еще очень большая работа на благо города и его жителей, - поделился председатель регионального Заксобрания.

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