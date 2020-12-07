Дорогу на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде планируют расширить до 4 полос

Объект станет продолжением работ по строительству транспортной развязки на ул. Циолковского
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Дорогу на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде собираются расширять. Главное управление автомобильных дорог региона уже объявило закупку на разработку проекта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Расширенный участок дороги от улицы Станиславского до проспекта 70 лет Октября станет продолжением строящейся транспортной развязки на улице Циолковского. Как было отмечено, решение о расширении дороги связано с тем, что переход четырехполосной дороги в две полосы может стать причиной образования пробок.
Теперь планируется, что дорога на улице Светлоярской тоже будет состоять из четырёх полос.
- Это позволит предотвратить образование заторов после проезда новой развязки и обеспечить устойчивую транспортную связь жителей 5-го, 6-го и 7-го микрорайонов с центральной частью Сормовского района и другими частями города, - подчеркнули в ведомстве.
До 23 декабря 2020 года будут приниматься заявки подрядчиков, желающих взяться за выполнение работ. Также известно, что разработать проектную документацию подрядчик должен будет в сентябре 2021 года.
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