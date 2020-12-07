Глеб Никитин рассматривает возможность сделать 31 декабря выходным днем. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможность объявления выходным днем 31 декабря. Об этом он написал в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Сразу оговоримся, что речь идет не о введении дополнительного выходного, а о переносе рабочего дня с 31-го на 26 декабря. То есть выходной на Новый год могут сделать, но только при условии, что последняя суббота декабря будет рабочей.

По словам Глеба Никитина, подобное решение уже принято в некоторых регионах, но касается оно только государственных служащих.

«Вы госслужащий? – обратился губернатор к задавшему вопрос подписчику. – Вы считаете, что госслужащие не должны работать 31 декабря? Мне это важно понять для принятия решения».

Многие нижегородцы написали, что поддерживают инициативу сделать 31 декабря выходным днем и, хорошо бы, не только по госслужащим. Однако будет ли принято такое решение, покажет время.

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