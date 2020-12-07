В Городце состоялся товарищеский матч по следж-хоккею

Команда «Торпедо-Следж» встретилась с представителями органов МСУ Городецкого района. Фото: Администрация Городецкого муниципального района

В минувшие выходные в Городце прошел товарищеский матч по следж-хоккею. На льду встретилась команда «Торпедо-Следж» и команда «Друзья», собранная из представителей органов МСУ Городецкого района. Об этом сообщает администрация Городецкого муниципального района.

Матч состоялся в ФОКе «Александр Невский» и включал в себя три периода, по завершению которых победу одержала нижегородская команда «Торпедо-Следж». Они выиграли со счётом 7:6.

- Надо иметь огромную выдержку и волю, чтобы заниматься этим видом спорта, тем более профессионально, - поделился глава местного самоуправления Городецкого района Александр Мудров. - Сегодняшняя игра детской команды «Торпедо-следж» может служить примером того, что никакие ограничения не могут помешать достижению поставленных целей.

Отметим, что также была обсуждена возможность дальнейшего проведения турниров по следж-хоккею в Городецком районе.

Справка:

Следж-хоккей — аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Игра заключается в противоборстве на специальных санях двух команд, которые, передавая шайбу, стремятся забросить ее наибольшее количество раз в ворота соперника. Игроки ведут шайбу двумя клюшками. Следж-хоккей входит в программу зимних Паралимпийских игр.

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