Ремонт муниципальных квартир завершается в Дзержинске

Пять муниципальных квартир отремонтировали в Дзержинске. Они предназначено для предоставления гражданам, стоящим в очереди на жилье. Об этом сообщает администрация Дзержинска.

Сейчас также завершаются работы еще на пяти объектах, ремонтом занимается МКУ «Городское жилье». Работы проводятся во всех помещениях квартиры, кроме балконов, которые являются общедомовым имуществом.

Всего на ремонт 10 квартир выделена сумма в размере свыше 1,5 миллиона рублей. В частности, из городского бюджета более 1,1 миллиона рублей ушли на семь квартир для ожидающих граждан. Ещё около 450 тысяч рублей выделены из областных средств на ремонт трёх квартир, предназначенных для детей-сирот.

- Мы стараемся подойти индивидуально и в рамках выделенного финансирования сделать в первую очередь самые дорогостоящие работы: монтаж качественных современных коммуникаций, газового и сантехнического оборудования, также проводим косметический ремонт помещения, - поделился директор МКУ «Городское жилье» Дмитрий Москвичев.

Приемку работ проводит специально созданная комиссия, которая тщательно контролирует соответствие выполненных работ заявленным требованиям.

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