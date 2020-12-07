В Нижнем Новгороде временно перекроют проезд возле проспекта Гагарина

По сообщению департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода стало известно, что 8 декабря с 07:00 до 22:00 и 13 декабря с 07:00 до 20:00 временно перекроют движение на участке проезда около проспекта Гагарина. Речь идет об около бассейна "Дельфин", около дома № 29 по проспекту Гагарина.

Во вторник, 8 декабря, нижегородский хоккейный клуб сыграет против клуба «ЦСКА» из Москвы. Матч состоится на домашней арене ХК «Торпедо» в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в 19:30.

В воскресенье, 13 декабря, нижегородское «Торпедо» встретится на домашней арене с хоккейным клубом «Северсталь» из Череповца.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

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