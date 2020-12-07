Двух жителей Арзамаса наградили за оформление граффити на школьном стадионе

Администрация Арзамаса наградила местных жителей за оформление граффити на школьном стадионе. Фото: Инна Лапшина

Двух жителей Арзамаса наградили за оформление граффити на стадионе около школы №16. Арт-объект появился на школьной территории благодаря проекту «Территория спорта». Об этом сообщает администрация Арзамаса.

Стадион с беговой дорожкой, турниками и тренажерами, а также с полем для игры в баскетбол и волейбол появился у школы № 16 летом этого года. Оформлением спортивной площадки занялись в октябре.

Авторами арт-объекта на добровольной основе вызвались работники приборостроительного завода Вадим Рогов и Андрей Сухов. Они рисовали новое граффити по вечерам после работы, а также уделяли время на выходных.

Молодым художникам выразили слова благодарности сотрудники администрации города.

- В сегодняшних непростых условиях находятся люди, которые не теряют присутствия духа и способны делать хорошие дела не за деньги, а для того, чтобы мир вокруг стал красивее, чище и лучше. И хотелось бы, чтобы таких инициатив было больше, - подчеркнул заместитель главы администрации города по социальным вопросам Роман Шершаков.

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