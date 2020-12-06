Известный нижегородский журналист Евгений Спирин скончался в больнице. ФОТО: https://pravda-nn.ru/

Известный нижегородский журналист Евгений Спирин скончался в больнице. Горькое известие об этом пришло сегодня, 6 декабря. Об этом сообщила его коллега журналистка Юлия Полякова в своём Facebook.

Евгений скончался на 56-ом году жизни. В публикации, которую Юлия Полякова посвятила ему, она кратко рассказала историю его жизни. По словам Юлии, Евгений Спирин окончил исторический факультет ННГУ и в начале своей карьеры работал учителем. После он трудился в нижегородских изданиях: "Нижегородские новости", "Нижегородский рабочий", "Проспект" и других. А с 2007 года и до самого своего конца Евгений был журналистом "Нижегородской правды".

— Его хорошо знали на многих промышленных предприятиях, работу которых он освещал, — пишет Юлия Полякова.

И действительно основными направлениями его статей были наука и промышленность.

— Наш коллега умер в больнице. Мы очень переживали за него, желали выздоровления, но — увы. Женя, нам будет очень не хватать тебя, — выразила своё сожаление журналистка.

"Нижегородская правда" посвятила своему сотруднику заметку. И вот, что о нём написали:

— Грамотный, добросовестный журналист, он всегда стремился добраться до сути, разобраться в теме, собрать и проанализировать максимум информации. Евгений был человеком отзывчивым, с хорошим чувством юмора. А когда он заболел, все сотрудники Нижегородского областного информационного центра желали ему скорейшего выздоровления. Но, увы, болезнь оказалась сильнее. Нам будет очень не хватать нашего коллеги.

Пользователи Facebook под публикацией Юлии Поляковой повторяют все те же самые слова в адрес Евгения.

Редакция "Комсомольской правды" в Нижнем Новгороде" присоединяется к ним и выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Евгения Спирина.

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