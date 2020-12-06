Коммунальный «Сайлент Хилл»: улицу Попова в Нижнем Новгороде затопило кипятком Фото: СОЦСЕТИ

Прошедшей ночью, 6 декабря, улицу Попова Автозаводского района Нижнего Новгорода затопило кипятком. Об этом сообщили очевидцы происходящего в социальных сетях. К примеру, подписчики сообщества ВКонтакте "Типичный Нижний Новгород" поделились видео кипящего фонтана.

— Коммунальный «Сайлент Хилл» на улице Попова, — описал случившееся автор публикации. — Классика: зима — время эпичных аварий и прорванных труб.

А прикреплённая видеозапись демонстрирует нам, как в ночной темноте, при свете фонарей как будто прямо в небо бьёт фонтан кипящей воды. А на метры в стороны от него расползаются клубы пара. Особое затруднение при движении машин создал именно он, поскольку труба повредилась где-то прямо у дороги, и проезжую часть затянуло пеленой.

Хорошо, что случилось это тёмной ночью, а не в разгар выходного дня.

Как указали пользователи в комментариях, в пять часов утра на месте уже работали коммунальные службы.

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