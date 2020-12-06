Нижегородский «Новогодний трамвай» получил высшую награду премии «Радиомания-2020» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский «Новогодний трамвай» получил высшую награду премии «Радиомания-2020». Его уже давно полюбили нижегородцы, а теперь он впечатлил и столичных экспертов. На церемонии вручения премии «Радиомания-2020» «Новогодний трамвай Ретро FM» взял главный приз – высшую российскую награду в области радиовещания – золотой микрофон. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Проект «Новогоднего трамвая» принадлежит «Ретро FM» и МП «Нижегородэлектротранс». За этот самый оригинальный внеэфирный проект отдали свои голоса Российской академии радио, коих оказалось большинство.

Напомним, что «Новогодние трамваи Ретро FM» впервые стали курсировать по Нижнему Новгороду в декабре 2018 года. С того момента они успели стать одной из визитных карточек новогоднего Нижнего Новгорода. Наступающий 2021 год не станет исключением и скоро праздничные трамваи, украшенные тысячами огней, выйдут на маршруты.

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