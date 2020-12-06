СК возбудил уголовное дело по факту гибели семьи при пожаре в Нижегородской области

Следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" в отношении случившегося пожара в городе Семёнове Нижегородской области. Несчастный случай произошёл в третьем часу ночи 6 декабря. Информация о возбуждении дела размещена на сайте ведомства.

Напомним, в Семёнове при пожаре погибла семья: 29-летний мужчина, 24-летняя женщина и их 7-летний ребёнок.

По предварительным данным ведомства, возгорание началось в пристройке к жилому дому. Отчего в самом жилом помещении случилось сильное задымление. По предварительной версии следствия причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнём. Версию неисправности электропроводки следователи тоже не исключают.

В настоящий момент СК проводят комплекс неотложных следственных действий, допрашивают свидетелей и назначают экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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