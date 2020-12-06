Нижегородка победила в конкурсе "Доброволец России"

Нижегородка Эльвира Шайхуллина победила в конкурсе "Доброволец России" в номинации "Вокруг меня". Судьи конкурса по достоинству оценили её проект "Чистый берег", задача которого – улучшение экологической ситуации в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, вчера, 5 декабря, отмечался Всероссийский день добровольца.

Благодаря инициативе Эльвиры в течение самоизоляции на территории Нижнего Новгорода был организован плоггинг – это акция по сбору мусора в сочетании с бегом трусцой. Таким образом участники собрали более тонны бытовых отходов.

Эльвиру Шайхуллину поздравил с победой и губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин.

– Успех на конкурсе такого значения и масштаба дорого стоит. Большая честь, что нижегородский проект оказался в числе лучших. Я благодарю автора и желаю удачи. Здорово, что признание получила именно экологическая инициатива. На сегодня ведётся работа над тем, чтобы дополнить нацпроект «Экология» федеральным проектом по экологическому воспитанию и просвещению. Без волонтёрской деятельности невозможно себе представить развитие этого направления, – уверяет Глеб Никитин.

В качестве наград победители конкурса – их было 125 – получили подарки и гранты до 2 миллионов рублей.

– Очень приятно было участвовать в конкурсе. Спасибо организаторам за возможность поделиться своим опытом, а также за ресурс для его дальнейшей реализации, – прокомментировала Эльвира Шайхуллина.

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