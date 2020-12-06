Давид Мелик-Гусейнов: " Вакцинация от коронавируса будет добровольной" Фото: Мария ЛЕНЦ

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов обозначил, что вакцинация от коронавируса будет исключительно добровольной. Он подчеркнул это в своём обращении к нижегородцам, которое разместил в социальных сетях.

— Никто не собирается силой или ещё какими-либо методами вас прививать. Выбор есть у каждого. Напомню, что такой же выбор есть и у вируса. Всё стремится к балансу, — пишет министр.

А после обращает внимание на то, что безопасность и эффективность — это важнейшие принципы медицины после доступности.

— Ни у кого нет цели навредить. Все лекарственные препараты, в том числе вакцины, проходят клинические исследования, — добавил Давид Мелик-Гусейнов. — Есть специальные протоколы, универсальные для всех стран мира, цитируемые специализированные медицинские журналы, где оценку дают профессионалы. Кроме того, есть фармаконадзор, который собирает всю информацию в пострегистрационном периоде использования лекарственных препаратов.

Министр вспомнил, что сначала люди не верили в вирус, потом утверждали, что маски — это зло. Но за последние несколько месяцев количество "ковид-диссидентов" уменьшилось в разы. И потому министр уверен, что "разум, столетний опыт человечества и забота о ближнем" восторжествуют.

А также Давид Мелик-Гусейнов заявил, что мнения учёных всего мира сводится к тому, что "корона" подчинится человечеству в 2021 году. Нижегородский министр выразил согласие с этим.

— Урок, который мы вынесем из этой пандемии — это внимание к здравоохранению. От вопросов финансирования, до клинической дисциплины. Мы выйдем другими из этой истории. Обязательно преодолеем. А сейчас продолжаем бороться за каждого и помогать всем! — заключил министр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!