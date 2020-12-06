18 пунктов вакцинации от коронавируса откроют в Нижегородской области

В Нижегородской области будут действовать 18 пунктов вакцинации населения от коронавируса. Девять из них будут находиться в Нижнем Новгороде, а другие девять – в районах области. Информацией об этом поделился нижегородский министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своём личном инстаграм-профиле.

По словам министра, первые привитые в регионе уже есть. Их 240 человек и все они медицинские работники ковид-стационаров.

– Все они чувствуют себя хорошо. Антитела выявлены. В начале недели придёт следующая партия вакцин. В приоритете на вторую партию – также медики, – пишет Давид Мелик-Гусейнов.

А также он добавил, что Минздрав Нижегородской области сформировал списки медработников, вакцинация которых назначена на ближайшее время.

– Отмечу, что сотрудников Минздрава и других министерств и ведомств в этом списке нет, – подчеркнул министр, сославшись на то, что иногда получает выпады в свой адрес с подозрениями.

Кроме того, он уточнил, что министерство отработало логистику, чтобы нарушений температуры хранения не было и качество вакцины не портилось.

Прошедшие вакцинацию получат соответствующий сертификат с указанной датой привития и памятку по мониторингу своего здоровья. В приоритете на вакцинацию медики, учителя и волонтёры, помогающие в борьбе с коронавирусом. А в скором времени откроется запись для всех желающих.

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