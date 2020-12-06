Нижний Новгород готов встречать "Студвесну"

Всероссийский образовательный форум программы "Российская студенческая весна" Российского Союза Молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде с 7 по 14 декабря этого года. В нём будут участвовать студенты из 60 регионов России. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Участники будут поделены на пять творческих лабораторий. Их направления: танец, медиа, мода, режиссура и театр. Танцевальный конкурс "В движении" завершит форум, а его судьёй будет Егор Дружинин.

— Проведение этого фестиваля в Нижегородской области — значительное событие для региона в предстоящем 2021 году. Масштабный праздник студенческого творчества станет частью программы празднования юбилея города. Форум "Студвесна" — это первый этап, репетиция для региона и отличный способ показать участникам, где будет проходить фестиваль в 2021 году. Мы уверены, что насыщенная образовательная программа, нетворкинг и концентрация креатива не оставят равнодушными гостей со всей страны, — поделился мнением министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

Экспертами и наставниками фестиваля станут известные деятели медисферы и культуры. В их числе российский актёр, кинорежиссёр, хореограф, наставник в шоу «Танцы» на ТНТ Егор Дружинин, режиссёр проекта «ДАНС РЕВОЛЮЦИЯ» на Первом канале, режиссёр-постановщик церемоний открытия и закрытия Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 в России Феликс Михайлов, академик Евразийской телевизионной академии и экс-ректор Института телевидения и радиовещания «Останкино» Василий Корельский, обладатель двух высших театральных наград России «Золотая маска» Владимир Варнава и другие.

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