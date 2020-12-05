Губернатор объяснил высокую убыль населения в Нижегородской области Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин высказал своё мнение о причинах высокой убыли населения региона. Об этом он рассуждал, отвечая на вопросы пользователей Instagram.

Глеб Сергеевич напомнил, что в 2019 году в Нижегородской области зарегистрировали миграционный прирост. Рост смертности же в период эпидемии коронавируса оказался ниже, чем средние показатели по России. А также глава региона добавил, что аналогичное положение с убылью населения наблюдается не только в нашем регионе, но и в других субъектах страны. А основная причина тому – «демографическая яма» 90-х годов прошлого века.

Но бороться с негативной тенденцией к убыли населения губернатор всё же считает необходимым. Он отметил, что на это существует национальный проект, в котором запланированы действенные мероприятия для изменения положения.

– Пандемия спутала карты, но она не навсегда, – уверяет Глеб Никитин.

Глава региона считает, что в особенности следует уделить внимание экономике Нижегородской области – тогда жители смогут чувствовать себя увереннее, будут ощущать стабильность для создания семьи. Отчего возрастёт рождаемость.

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