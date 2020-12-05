Ещё 14 нижегородцев скончались от коронавируса

По последним данным на 5 декабря, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 14 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе насчитывает теперь 1 245 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, результаты тестов на наличие коронавируса теперь доступны в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Система стимулирующий выплат медикам, занятых в борьбе с коронавирусом, изменится.

А кроме того, глава Нижегородского региона Глеб Никитин поддержал инициативу включить нижегородских добровольцев в первую волну бесплатной вакцинации от COVID-19.

В свою очередь, министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Злобин рассказал «Комсомолке» об удалёнке, заболеваемости в школах и дистанционных новогодних ёлках. И ответил на главный вопрос — перейдут ли школы на дистанционку полностью. Как ответил министр, такой необходимости пока нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!