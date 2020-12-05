Ещё 495 нижегородцев заразились коронавирусом

По последним данным на 5 декабря 2020 года, за последние сутки в Нижегородском регионе выявили 495 новых заражённых коронавирусом жителей. Суммарно в области на сегодняшний день 56 892 человека с подтверждённым диагнозом «COVID-19». Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

К хорошим новостям: за прошедшие 24 часа 474 нижегородцев из тех, у кого ранее был зафиксирован вирус, окончательно излечились. Общее число выздоровевших в регионе превысило 51 тысячу человек — всего их 51 300 на сегодня.

По информации от 4 декабря, в Нижегородской области развёрнуты 7647 коек для заражённых коронавирусом. Из них 3,1 тысячи обеспечены кислородом, а 845 — аппаратами ИВЛ. Кроме того, более 24% коечного фонда региона для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободно. За предыдущие сутки в 16 районах Нижегородской области не были зафиксированы новые заражения.

Напомним, результаты тестов на наличие коронавируса теперь доступны в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Система стимулирующий выплат медикам, занятых в борьбе с коронавирусом, изменится.

А кроме того, глава Нижегородского региона Глеб Никитин поддержал инициативу включить нижегородских добровольцев в первую волну бесплатной вакцинации от COVID-19.

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