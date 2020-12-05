Фура с макулатурой уничтожена огнём в Нижнем Новгороде Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня, 5 декабря, в 12:36 в нижегородское МЧС поступило сообщение о возгорании фуры. Оказалось, загорелась фура, перевозившая макулатуру. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

По информации ведомства, в 12:38 пожар был локализован. Его общая площадь составила 40 квадратных метров. Полной ликвидации пожара добиться пока не удалось. На месте продолжают работать 12 человек личного состава и 3 автоцистерны. Сообщается, что загорелась фура на улице Ларина в Нижнем Новгороде.

К сожалению, автомобиль уже полностью уничтожен как и груз.

Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что ночью 4 декабря в Советском районе Нижнего Новгорода сгорели два жилых частных дома. Сначала загорелся один дом, а после огонь перекинулся на соседний. Пожар тушили больше трёх часов. Ему был присвоен повышенный ранг. К счастью, происшествие обошлось без погибших и пострадавших.

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