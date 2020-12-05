Премией «Добро в Нижнем» наградили нижегородских волонтёров Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских добровольцев наградили премией «Добро в Нижнем». В Корпоративном университете Правительства региона прошла церемония награждения руководителей организаций, активно развивающих добровольческую деятельность в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на НРО ВОД «Волонтёры Победы».

Напомним, что сегодня, 5 декабря, отмечается Всероссийский день добровольца. По случаю чего традиционно в первой декаде декабря в Нижегородском регионе организуется большое количество мероприятий для поддержания и расширения этого вида деятельности. Премия «Добро в Нижнем» проведена также специально накануне праздника.

Её организовали Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и департамент по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

К примеру, премии в номинации «Доброе дело» удостоились волонтёрское движение Нижегородской епархии, НРО МООО «Российские студенческие отряды» и НРО ВОД «Волонтёры Победы». Её вручал лично мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Помимо этой премии были и другие.

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