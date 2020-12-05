Нижегородцы могут жертвовать средства на портале «800 добрых дел» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Теперь нижегородцы могут оставлять пожертвования в пользу благотворительных фондов на платформе «800 добрых дел». Её оснастили системой приёма безналичных платежей. Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области.

Новшество для интернет-портала было создано к предстоящему Международному дню волонтёра (добровольца). Который, к слову, отмечается сегодня, 5 декабря.

Помочь нижегородским НКО теперь можно буквально в два клика. На платформе следует выбрать желаемый фонд, далее — его акцию. После чего оплатить через интернет-эквайринг Сбербанка, нажав кнопку «Поддержать». Перечисляются средства безналичный образом с банковской карты. Поступят они напрямую на расчётный счёт выбранного фонда. Пожертвования можно перечислить через ПАО Сбербанк с карт платёжных систем МИР, Visa, Mastercard и JCB.

Прежде этот процесс занимал больше времени и был более трудоёмкий, поскольку многозначные номера реквизитов приходилось вводить вручную.

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