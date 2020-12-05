Для нижегородцев с ограниченными возможностями здоровья пройдут Дни открытых дверей

Дни открытых дверей проведут в Нижегородской области для жителей с ограниченными возможностями здоровья. Их будут встречать 8 и 10 декабря этого года центры занятости населения Сергачского района и города Навашино. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на управление по труду и занятости населения региона.

В рамках мероприятия специалисты центров помогут нижегородцам с ОВЗ в поиске работы, предоставят информацию об услугах службы занятости населения, расскажут о положении на рынке труда, ознакомят с банком вакансий и действующим трудовым законодательством.

За подробной информацией следует обратиться в центры занятости населения.

Напомним, что 3 декабря — Международный день инвалидов. По случаю чего в Нижегородской области ежегодно в первой декаде декабря проводят мероприятия, которые способны повысить социальный статус и привлечь внимание общественности к проблемам людей с ОВЗ.

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