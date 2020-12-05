В двух районах Нижнего Новгорода частично отключили свет и воду

Свет и воду частично отключили сегодня, 5 декабря, в двух районах Нижнего Новгорода. А именно это коснулось Ленинского района и Канавина. Информацией поделилось городское Управление ГОЧС на своём официальном сайте.
Также управление ГОЧС пояснило, что очередное отключение услуг связано с плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства.
Таким образом, с 09:00 до 19:00 в эту субботу будет отключено электроснабжение по адресу: проспект Ленина, дом №34. А с 9:00 до 19:30 у жителей дома №26 по улице Сергея Есенина и дома №5 по улице Сергея Акимова не будет холодной воды.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде введён режим повышенной готовности из-за аварийных объектов культурного наследия. Он будет действовать до особого распоряжения. Специалисты утвердили, что в настоящий момент существует угроза обрушения конструкций и причинения вреда не только объектам прилегающих территорий, но и здоровью и жизни горожан.
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