В двух районах Нижнего Новгорода частично отключили свет и воду

Свет и воду частично отключили сегодня, 5 декабря, в двух районах Нижнего Новгорода. А именно это коснулось Ленинского района и Канавина. Информацией поделилось городское Управление ГОЧС на своём официальном сайте.

Также управление ГОЧС пояснило, что очередное отключение услуг связано с плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Таким образом, с 09:00 до 19:00 в эту субботу будет отключено электроснабжение по адресу: проспект Ленина, дом №34. А с 9:00 до 19:30 у жителей дома №26 по улице Сергея Есенина и дома №5 по улице Сергея Акимова не будет холодной воды.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде введён режим повышенной готовности из-за аварийных объектов культурного наследия. Он будет действовать до особого распоряжения. Специалисты утвердили, что в настоящий момент существует угроза обрушения конструкций и причинения вреда не только объектам прилегающих территорий, но и здоровью и жизни горожан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!