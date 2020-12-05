Детскую академию тенниса в Нижнем Новгороде достроят в январе 2021 года
Фото: Олег УКЛАДОВ
В январе следующего года Нижегородская детская академию тенниса должна быть достроена. Об этом сообщает «Время Н» со ссылкой на генерального директора ООО «Нижегородская академия тенниса» Николая Винокурова.
Недостроенный объект находится в микрорайоне Кузнечиха-2, рядом со школой №49, в пределах улиц Рокоссовского и Малиновского. На сегодняшний день он почти готов к сдаче.
— Комплекс уже стоит. Сделана крыша, он полностью закрыт. Внутреннюю отделку сделают под заказ и с этим есть некоторая сложность: к концу следующей недели должны запустить котельную. После чего можно будет начать внутреннюю отделку, — пояснил Николай Винокуров.
Кроме того, гендиректор обратил внимание, что расписание занятий для детей будет составляться уже в ближайшее время.
— Будет три теннисных корта, в час смогут заниматься до 30 детей. Дальше будем набирать группы, смотреть объём и количество желающих, — добавил Николай Винокуров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!