Квест «Наш город» пройдёт в Арзамасе

16 декабря этого года в городе Арзамас Нижегородской области пройдёт зональный этап регионального туристско-краеведческого квеста «Наш город». Его проведение приурочено к международному Дню добровольца. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Центр развития добровольчества «Мой город».

Сам центр и выступает организатором первого этапа мероприятия, а проведение осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

Условия квеста заключаются в том, чтобы пройти по маршруту, обозначенному на карте Арзамаса, ответить на вопросы о том или ином памятнике, названии улицы, архитектурном сооружении и многом другом. А кроме того, участников ждут задания по добровольческой тематике.

Поучаствовать приглашаются команды образовательных организаций Арзамаса, которые состоят из активистов волонтёрских объединений. Возраст участников — от 14 до 17 лет, а состав команды возможен от 2 до 5 человек плюс сопровождающее лицо. Перед участием требуется регистрация.

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