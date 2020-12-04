Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Госсовета по экологии

Сегодня, 4 декабря, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Государственного совета России по направлению «Экология и природные ресурсы». Мероприятие состоялось в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Одной из важных тем обсуждения стало развитие экологического туризма в России.

- Очень важно сохранить баланс между стремлением показать наиболее красивые уголки нашей Родины и необходимостью сохранить эти уникальные природные комплексы, благодаря которым территории получили свой заповедный статус, - отметил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.

По словам помощника президента РФ, секретаря Государственного совета РФ Игоря Левитина, в нашей стране есть больше возможностей для развития этого проекта, но составляющая нормативно-правового регулирования довольна сложна. И всё же правительство несомненно продолжит работу в этом направлении.

- Мы обсудили деятельность рабочей группы Госсовета с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Он выразил готовность войти в состав рабочей группы. Будем готовить такие предложения. Изменения в национальный проект и два новых федеральных проекта – по экологическому мониторингу и экологическому просвещению - будем сначала обсуждать именно на заседании рабочей группы, - поделился Глеб Никитин.

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