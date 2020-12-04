Нижегородские волонтеры смогут принять участие в подготовке форума добрых дел

Нижегородских волонтеров пригласили присоединиться к подготовке общероссийского форума добрых дел. Планируется, что впервые мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Эта тема обсуждалась на заседании федерального оргкомитета, которое 1 декабря провели Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко. На данный момент нет общероссийской площадки, которая объединяла бы всех, кто занимается добровольчеством и благотворительностью. Планируем, что первый федеральный форум добрых дел пройдет в юбилейный для Нижнего Новгорода год, в День народного единства. Этот праздник напрямую связан с историей города и символизирует собой особое значение доброй воли в судьбе России, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Предложение принять участие в проведении форума глава региона выдвинул на встрече с региональными представителями добровольческих организаций.

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