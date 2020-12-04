Турбазу за 57 миллионов рублей продают в Городецком районе

В Городецком районе продается база отдыха и туризма «Залив» на берегу Горьковского моря. Объект продается за сумму в размере 57 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт недвижимости Gipernn.ru.

Согласно информации, туристическая база находится в 86 километрах от Нижнего Новгорода и занимает территорию площадью в 5,9 га.

База отдыха включает в себя 33 объекта недвижимости. В частности, 22 гостевых домика, четырехэтажный жилой корпус, административный дом, столовую. База также оборудована техническими постройками, которые включают в себя трансформаторную подстанцию, канализационную насосную станцию и холодный склад.

Нельзя не упомянуть и то, что для гостей базы предусмотрены номера классов «Эконом», «Стандарт», «Семейный», «Люкс» и «VIP». На территории также обустроены спортивная площадка, баня с бассейном и беседки.

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