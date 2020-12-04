Сергей Злобин рассказал, как будут работать нижегородские школы после пандемии

Новая электронная платформа, запущенная в Нижегородской области этой осенью будет использоваться и после возвращения к очному обучению. Об этом в интервью «Комсомолке» рассказал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- Новая платформа останется и после отмены дистанционки, потому что ее основная задача все-таки не столько дистанционное обучение, сколько снижение нагрузки на педагогов, - пояснил Сергей Злобин. - У нас очень часто учителя задействованы в подготовке тех или иных отчетов, той или иной статистики, которая теперь будет браться непосредственно из информационной системы.

Кроме того, этим летом Нижегородская область вошла в число 16 регионов, где начала внедряться «Цифровая образовательная среда».

- В рамках этого проекта 195 школ в Нижегородской области уже начали оборудовать новой инфраструктурой. В частности, в каждый класс мы протягиваем локальную компьютерную сеть, - рассказал Сергей Злобин. - Это и возможность единой работы с дневниками, и возможность единой базы образовательных ресурсов, и доступ к библиотеке образовательной платформы, и возможность интерактивного взаимодействия между классами и лабораториями.

Сейчас в этот проект уже включились 195 образовательных учреждений. В течение трех лет должны включиться около 400-500 школ.