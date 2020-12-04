27 классов закрыты в Нижегородской области на карантин по коронавирусу

В Нижегородской области закрыты на карантин по коронавирусу 27 классов в 15 школах, а по ОРВИ – семь классов в шести школах. Об этом в интервью «Комсомолке» сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- Полностью закрытых школ в регионе нет, только отдельные классы, - пояснил Сергей Злобин. - Если в целом по области число заболевших увеличивается, то среди детей увеличения нет. Все те мероприятия, которые мы готовили с лета – это рециркуляторы, особый режим работы - дали свои результаты. У нас не было ни одного случая, где бы школа стала эпицентром вспышки. Все случаи инфицирования, которые мы регистрируем по карте контактов – это семейные заболевания, и среди учеников, и учителей.

Напомним, ранее Сергей Злобин сообщил, что введения досрочных каникул в Нижегородской области не планируется. Также в планах нет полного перевода школ на дистанционку.