Программу мотивации волонтеров разработают в Нижегородской области

В Нижегородской области разработают программу мотивации волонтеров. Такое поручение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Сегодня, 4 декабря, в ходе онлайн-встречи с представителями нижегородских добровольческих организаций были подняты многие вопросы, требующие реализации.

И всё же в первую очередь глава региона не забыл поблагодарить волонтёров и отметить важность их работы в период пандемии.

- Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто по зову сердца, не считаясь с личным временем, откликается на проблемы людей, остро нуждающихся в поддержке. Все свои лучшие качества вы проявляете постоянно. Для этого вам не нужны форс-мажоры и нештатные ситуации, - отметил Глеб Никитин.

В регионе существует множество добровольческих организаций: «Волонтеры Победы», «Волонтеры-Медики», а также команды волонтеров ННГУ, волонтеров из сферы культуры и многие другие. Все они помогают в обустройстве территорий, проводят экологические акции, а также оказывают помощь всем нуждающимся.

Сейчас на региональном уровне также оказывается поддержка волонтеров. В частности, добровольцам предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте, обеспечено горячее питание и средства индивидуальной защиты.

Так, в ближайшее время будет решаться вопрос систематизации меры поддержки добровольческой деятельности.

- Это очень хорошая идея. Нужно, чтобы система мотивации не зависела от ситуации, связанной с пандемией. Обязательно в программу нужно включить региональный проект «Доброрубль», - подметил губернатор.

Он также поручил заместителю губернатора Сергею Морозову проработать вопрос обеспечения волонтеров топливными картами, а заместителю председателя правительства Олегу Берковичу было поручено обеспечить волонтеров возможностью посещения мероприятий, связанных с юбилеем Нижнего Новгорода.

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