Права пяти тысяч обманутых дольщиков восстановили в Нижегородской области в 2020 году

В 2020 году в Нижегородской области удалось восстановить права пяти тысяч обманутых дольщиков. Об этом стало известно на встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

- По всем наиболее крупным проблемным объектам, таким как «Новинки Smart City» удалось найти решения, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Либо ведется достройка домов, либо выплачиваются компенсации. Работа продолжается.

В ходе встречи министр напомнил о грядущем праздновании 800-летия Нижнего Новгорода.

- В следующем году Нижнему Новгороду исполнится 800 лет. За последние годы реализованы большие инфраструктурные проекты, которые важны не только для жителей и гостей города, но и для всей страны, - отметил Ирек Файзуллин. - Кроме того, Нижегородская область показывает хорошие темпы по исполнению федерального проекта».