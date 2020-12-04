129 общественных пространств благоустроили в Нижегородской области в 2020 году

В 2020 году в Нижегородской области благоустроили 129 общественных пространств и 164 дворовые территории. Об этом стало известно на встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

- На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального бюджета выделили 1 миллиард 68 миллионов рублей, - рассказал Глеб Никитин. – Одновременно с этим на данную программу из регионального бюджета был выделен еще 261 миллион рублей. В общей сложности, на эти средства до конца года планируется благоустроить 129 общественных пространств и 164 дворовые территории.

По словам губернатора, на данный момент благоустроены 123 общественных пространства. Еще на шести объектах работы находятся на заключительной стадии. Полностью работы должны быть завершены к 20 декабря.