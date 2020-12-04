Обновленный сквер «Мостик желаний» открылся в селе Новоликеево Кстовского района

В следующем году в Кстовском районе планируется преобразить 7 территорий Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сквер «Мостик желаний» открыли в селе Новоликеево Кстовского района. Благоустройство территории проходило по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- В населенном пункте проживает около 2 тысяч жителей, и эта территория – основное место притяжения. Здесь ежегодно проходят новогодние праздники, собирается много детей. Но раньше территория была неухоженной, полупустой, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас же в сквере установили игровые и воркаут-площадки, а также фонари с энергосберегающими светильниками. Кроме того, рабочие брусчаткой выложили пешеходные зоны, а в центральной части территории высадили ель.

- Свое название сквер получил не случайно. Во время создания проекта был проведен конкурс рисунков, на которых практически все дети нарисовали кованый мостик. Поэтому было принято решение включить его в проект и дать скверу такое название, - подчеркнул глава администрации Кстовского района Андрей Чертков.

Известно, что на преображение общественной территории была выделена сумма в размере 3,8 миллиона рублей.

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