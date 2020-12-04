Пассажиры провалившегося под лед снегохода найдены мертвыми

Водитель и пассажир провалившегося под лед снегохода найдены мертвыми. Их тела в ходе спасательной операции были обнаружены сегодня в Волге на глубине 5-6 метров и на расстоянии двухсот метров от берега. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Операция по извлечению тел проходила в течение двух часов, - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС. - Обнаружить снегоход пока не удалось. Погибшие доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции для проведения оперативных действий.

Напомним, трагедия произошла неподалеку от поселка Памяти Парижской коммуны накануне. Первыми о трагедии сообщили очевидцы происшествия. Однако вчера отыскать место происшествия не удалось. Следы людей были обнаружены только сегодня. Сейчас работы на месте происшествия продолжаются.