Спотклубы и бассейны не планируют закрывать в Нижнем Новгороде

Закрытие нижегородских спортклубов и бассейнов пока не планируется. Об этом в своём личном Instagram-аккаунте сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Один из пользователей встревожился возможным закрытием спортивных учреждений и напрямую обратился с вопросом к главе региона:

- Спортклубы в НН не собираются закрывать? Бассейны? А то мне каждый день из клуба звонят - предлагают карту купить, - написал _designer_nn_.

На это губернатор ответил, что в настоящее время планов закрывать спортивные клубы и бассейны, пока что нет.

Напомним, что ранее в марте этого года в связи с угрозой распространении новой коронавирусной инфекции спортзалы и бассейны оказались закрыты. И только в начале августа, на втором этапе сниятия ограничений, фитнес-центрам позволили заработать.

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