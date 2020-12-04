В 16 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 16 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 56 397 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 25 045 зараженных, а остальные 31 352 человека – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 067 человек) и на Бору (3 191 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 016 человек, и 1 352 жителя Городецкого района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 6 086
Ленинский – 4040
Советский – 3 329
Канавинский – 2 797
Сормовский – 2 475
Московский – 2 428
Нижегородский – 1 950
Приокский – 1 940
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