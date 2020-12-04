В 16 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 16 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 56 397 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 25 045 зараженных, а остальные 31 352 человека – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 067 человек) и на Бору (3 191 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 016 человек, и 1 352 жителя Городецкого района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 6 086

Ленинский – 4040

Советский – 3 329

Канавинский – 2 797

Сормовский – 2 475

Московский – 2 428

Нижегородский – 1 950

Приокский – 1 940

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