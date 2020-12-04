Злобин опроверг возможность досрочных каникул в Нижегородской области

Отправлять школьников на досрочные каникулы в Нижегородской области не намерены. Также не идет речь и о полном переходе школ на дистанционку. Об этом в интервью «Комсомолке» рассказал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- Пока такой необходимости нет. К тому же, дистанционное обучение - это достаточно сложно для маленьких детей, - пояснил министр. - Мы в этом убедились весной. Пока необходимости в переходе остальных классов на дистанционную форму обучения или объявлении досрочных каникул нет. Но мы внимательно отслеживаем ситуацию. И если вопросы возникнут, то мы готовы к разным сценариям.

Напомним, ранее мы писали, что новогодние елки в этом году в связи с пандемией коронавируса пройдут в дистанционном формате. А все подарки будут предварительно тщательно продезинфицированы.