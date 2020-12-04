Бар на Большой Покровской закрыт за нарушение требований по коронавирусу

Бар, расположенный на Большой Покровской, закрыли за несоблюдение санитарных правил во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Проверка в заведении проводилась в ходе расследования причин заболеваемости персонала. Так, после проведенного осмотра стало известно, что в баре не выполняются санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования.

В заведении не проводилась уборка с дезинфекцией помещений, оборудования, инвентаря, а также отсутствовали обеззараживатели воздуха. В баре также не организован контроль за соблюдением масочного режима среди посетителей.

Кроме того, перед началом работы многие сотрудники допущены в заведение без проведения бесконтактной термометрии.

- Столовую посуду моют в посудомоечной машине без использования дезинфицирующих средств, - сообщает ведомство. - Помещения кухни, моечной столовой посуды не содержаться в чистоте, захламлены грязными тряпками, личными вещами, посторонними предметами, уборочный инвентарь хранится совместно с чистой посудой и т.д.

В Роспотребнадзоре отметили, что невыполнение требований эпидемиологической безопасности ведёт к распространению инфекций, в том числе и новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время работа бара остановлена на 90 суток.

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