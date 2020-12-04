Горячая линия по вопросам противодействия коррупции пройдет в Нижнем Новгороде

Телефон «горячей линии» по вопросам антикоррупционного просвещения заработает в Нижнем Новгороде. Звонки будут приниматься в среду, 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Телефонная линия откроется в рамках Международного дня борьбы с коррупцией. Задать интересующие вопросы специалистам департамента кадровой политики администрации города можно будет с 13:00 до 17:00. Телефон горячей линии: 419-74-18.

Так, нижегородцы смогут обратиться за разъяснением действующего законодательства о противодействии коррупции, а также узнать, куда можно сообщить о коррупционных проявлениях, как понимать увольнение в связи с утратой доверия и по другим вопросам коррупционной направленности.

Напомним, что в Нижнегородской области работает «горячая линия» по профилактике новой коронавирусной инфекции по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.

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