496 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 5 декабря 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 496 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 56 397 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 463 человека. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 50 826 жителей Нижегородской области.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 1,6 миллиона человек. Средний показатель тестирования за неделю составил 357,8 теста на 100 тысяч населения.

Свыше 1,2 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 4,3 тысяч человек лечатся в больницах, а 131 – в обсерваторах.

Напомним, что сейчас в медицинских организациях региона развернуто 7647 коек для больных коронавирусом. В частности, примерно 3,1 тысяч обеспечены кислородом, а 845 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, свыше 24% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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