Доходы областного бюджета увеличены на 2,9 миллиарда рублей

Новые поправки внесли в проект регионального бюджета на 2020 год. Так, на 2,9 миллиарда рублей возросли безвозмездные поступления из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Большая часть средств, запланированных в рамках декабрьских поправок, будет направлена на выполнение социальных обязательств перед гражданами и борьбу с последствиями пандемии, отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, 1,8 миллиарда рублей идёт на сбалансированность регионального бюджета, ещё свыше одного миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, федеральные поступления предусматривают 82,6 миллионов рублей на стимулирующие выплаты социальным работникам, оказывающим услуги гражданам, у которых выявлен коронавирус.

Отдельные выплаты получит город Саров в рамках Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

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