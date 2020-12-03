В Нижегородской области запустят проект по раннему выявлению людей с инвалидностью и их социализации в обществе. Об этом стало известно в ходе встречи президента России Владимира Путина с инвалидами и представителями общественных организаций.

Нижегородскую область на встрече представлял руководитель проектного отдела «Доступная среда» АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», председатель НРО «Ковчег» Роман Пономаренко. В ходе встречи он представил сразу две инициативы. Первая из них касается рейтинга доступности объектов и сервисов для людей с инвалидностью. А вторая – создания системы раннего выявления людей с инвалидностью. Все эти предложения президент поддержал.

- Недавно встречался с губернатором Нижегородской области. У него много хороших идей по развитию региона. Он довольно активный человек и работает эффективно, но до этого вопроса мы не добрались, не обсуждали, - цитирует президента пресс-служба регионального правительства. - Он нас наверняка услышит. Я попрошу его такой «пилот» сделать, а потом посмотрим, как его можно будет тиражировать на другие субъекты России.

По словам Глеба Никитина, поручение президента будет выполнено в кратчайшие сроки.

- Мы с Романом и его коллегами очень плотно работаем в этом направлении, - отметил губернатор Нижегородской области. - Абсолютно правильной оказалась идея создать профильное направление в Проектном офисе Стратегии развития региона. Нижегородская область является одним из лидеров в стране по такому направлению, как социальное предпринимательство. У нас есть необходимая база и талантливые люди. В ближайшее время проведем большое совещание по данному вопросу, определим профильные учреждения и команду проекта.