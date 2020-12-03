"Оздоровление Волги" в Нижегородской области опережает план Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область опережает план по реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в России сегодня, 3 декабря.

Нижегородский регион лидирует в стране по количеству строящихся объектов и стоит на первом месте по объёму выделенных субсидий. За 2020 год на реализацию проекта направили 3,2 миллиарда рублей.

— Достичь высоких показателей нам удалось благодаря выделению муниципалитетам из областного бюджета 358 миллионов рублей на разработку 45 проектов, общая стоимость реализации которых составит около 20 миллиардов рублей. Эта работа была отмечена Правительством России и Минстроем РФ. В итоге федерация выделила нам дополнительно 1,3 миллиарда рублей на осуществление проектов, — пояснил Глеб Никитин.

А также заметил, что федпроект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" является одним из приоритетных для Нижегородской области.

— Мы заинтересованы в сокращении доли загрязнённых сточных вод, сбрасываемых в Волгу. Строительство очистных сооружений в тех районах, где их не было либо где они находились в неудовлетворительном состоянии, позволит подключить жителей к центральной канализации, и, как следствие, улучшить экологическую ситуацию в регионе, — заверил Глеб Никитин.

По словам главы региона, в Нижегородской области осуществляются 30 проектов по строительству и модернизации очистных сооружений.

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