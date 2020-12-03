Нижегородский СПИД-центр стал лучшим в России

Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД стал лучшим в стране по итогам Всероссийского конкурса «Лучший СПИД-центр 2020». Он занял первое место в номинации «Прорыв в профилактике». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородского региона.

Итоги ежегодного Всероссийского конкурса стали известны сегодня, 3 декабря.

Главный врач Нижегородского центра по борьбе со СПИД Соломон Апоян рассказал, что специалисты центра находят новые возможности для улучшения и развития медучреждения каждый год.

– Мы придумываем и воплощаем интересные проекты для разных слоёв населения и разных возрастных групп: мультфильм «Иммунтик» для детей младше двенадцати лет или проект «Регион52: Тест на ВИЧ», в рамках которого наши специалисты проводят профилактические семинары и тестирования для школьников, студентов и сотрудников организаций по всему региону. О повышении качества и эффективности работы нашего центра свидетельствуют как полученные награды в конкурсах, так и дипломы наших специалистов, – подчеркнул Соломон Апоян.

И добавил, что победа в конкурсе – это не только высокая оценка ежедневной работы, но и стимул развиваться дальше для Нижегородского СПИД-центра.

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